Фийон Майе: знал, если Бё попадёт на последней стрельбе, бороться с ним бесполезно

Француз Кентен Фийон Майе прокомментировал результат гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Биатлонист завоевал серебряную медаль

«На четвёртом круге мы с Йоханнесом работали вместе, и темп был очень высоким. Знал, если Бё попадёт на последней стрельбе, бороться с ним будет бесполезно. Конечно, рад, что смог попасть на подиум в такой обстановке при таком стечении родной публики», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке преследования одержал Йоханнес Бё из Норвегии. Замкнул призовую тройку его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым стал норвежец Тарьей Бё.

Лучший из россиян - Александр Логинов — финишировал на 13-м месте.

Йоханнес Бё: понимаю, что всё время выигрывать нельзя