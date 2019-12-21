Фийон Майе: знал, если Бё попадёт на последней стрельбе, бороться с ним бесполезно
Француз Кентен Фийон Майе прокомментировал результат гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Биатлонист завоевал серебряную медаль
«На четвёртом круге мы с Йоханнесом работали вместе, и темп был очень высоким. Знал, если Бё попадёт на последней стрельбе, бороться с ним будет бесполезно. Конечно, рад, что смог попасть на подиум в такой обстановке при таком стечении родной публики», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в гонке преследования одержал Йоханнес Бё из Норвегии. Замкнул призовую тройку его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым стал норвежец Тарьей Бё.
Лучший из россиян - Александр Логинов — финишировал на 13-м месте.
Йоханнес Бё: понимаю, что всё время выигрывать нельзя
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в гонке преследования на этапе КМ в Анси
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