Йоханнес Бё: главный претендент на «Глобус» – Тарьёй

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, возглавляющий общий зачёт Кубка мира, отметил, что главным претендентом на «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона является его брат – Тарьей.

«Главный претендент на «Большой хрустальный глобус» – Тарьей. Второй — Кентен Фийон Майе. Потом ещё много других претендентов. Но Тарьей — мой фаворит», — передаёт слова Йоханнеса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Йоханнес одержал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Вторым стал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Тарьей Бё показал четвёртый результат. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он финишировал на тринадцатом месте.