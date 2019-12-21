Йоханнес Бё: главный претендент на «Глобус» – Тарьёй
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, возглавляющий общий зачёт Кубка мира, отметил, что главным претендентом на «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона является его брат – Тарьей.
«Главный претендент на «Большой хрустальный глобус» – Тарьей. Второй — Кентен Фийон Майе. Потом ещё много других претендентов. Но Тарьей — мой фаворит», — передаёт слова Йоханнеса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Йоханнес одержал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Вторым стал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Тарьей Бё показал четвёртый результат. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он финишировал на тринадцатом месте.
Йоханнес Бё: понимаю, что всё время выигрывать нельзя
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