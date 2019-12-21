Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Кристиансен — о борьбе с Тарьей Бё: последний километр был сумасшествием

Кристиансен — о борьбе с Тарьей Бё: последний километр был сумасшествием
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, который финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция), прокомментировал выступление.

«Крутая гонка. Тренер сказал нам обратить особое внимание на стрельбу из положения стоя. И я промазал на первой же „стойке“, но сумел собраться и отработал последний рубеж на ноль. Увидел, что Тарьей промахнулся, и понял, что это мой лучший шанс на подиум. Думаю, у меня был хороший лыжный ход. Последний километр был сумасшествием, но мне удалось его победить», — передаёт слова Кристиансена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку преследования в Анси выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он финишировал на тринадцатом месте.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019