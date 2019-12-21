Кристиансен — о борьбе с Тарьей Бё: последний километр был сумасшествием

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, который финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция), прокомментировал выступление.
«Крутая гонка. Тренер сказал нам обратить особое внимание на стрельбу из положения стоя. И я промазал на первой же „стойке“, но сумел собраться и отработал последний рубеж на ноль. Увидел, что Тарьей промахнулся, и понял, что это мой лучший шанс на подиум. Думаю, у меня был хороший лыжный ход. Последний километр был сумасшествием, но мне удалось его победить», — передаёт слова Кристиансена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Гонку преследования в Анси выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он финишировал на тринадцатом месте.
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