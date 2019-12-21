Поршнев: понимал, что это совершенно не мой темп

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция), где с двумя промахами занял 31-е место.

«Не хочется говорить о каких-то внешних факторах. Такая у нас сейчас готовность. Конечно, хотелось выступить лучше. Боролись, пытались, но пока так. Не стоит делать поспешных выводов. Надо пообщаться с тренерами, поговорить, тогда совместно принять какое-то решение.



Чувствовал себя неплохо, но не ожидал такого быстрого начала от своих соперников. Пытался за кем-то зацепиться, но понимал, что сейчас совершенно не мой темп, и я от этого могу только хуже стрельнуть. Для меня самое главное – стабильность. Но пока понимаю, что бороться за медали очень сложно», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке преследования одержал Йоханнес Бё из Норвегии. Лучший из россиян — Александр Логинов — финишировал на 13-м месте.