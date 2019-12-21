Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.
Пропуск масс-старта Логиновым и Елисеевым? Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
В итоге единственным россиянином в масс-старте может стать Никита Поршнев, отобравшийся в число 30 лучших.
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