Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.



Пропуск масс-старта Логиновым и Елисеевым? Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В итоге единственным россиянином в масс-старте может стать Никита Поршнев, отобравшийся в число 30 лучших.