Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тандреволд возглавила общий зачёт Кубка мира, Миронова — восьмая

Тандреволд возглавила общий зачёт Кубка мира, Миронова — восьмая
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова после гонки преследования в Анси сохранила восьмое место в общем зачёте Кубка мира.

На первое место вышла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, занявшая второе место в пасьюте. Итальянка Доротея Вирер опустилась на вторую позицию. На третье место поднялась норвежка Тириль Экхофф, выигравшая в Анси как спринт, так и пасьют.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт – на 19-й позиции, Лариса Куклина – 21-я.

Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после шести гонок

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 253.
2. Доротея Вирер (Италия) – 250.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227.
8. Светлана Миронова (Россия) – 168…
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107…
21. Лариса Куклина (Россия) – 103.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

На медали не настреляла. Мироновой снова не хватило точности
Светлана стартовала совсем рядом с тройкой, но опустилась на 20-е место. С шестью промахами в пасьюте за медали не побороться.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019