Тандреволд возглавила общий зачёт Кубка мира, Миронова — восьмая

Российская биатлонистка Светлана Миронова после гонки преследования в Анси сохранила восьмое место в общем зачёте Кубка мира.

На первое место вышла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, занявшая второе место в пасьюте. Итальянка Доротея Вирер опустилась на вторую позицию. На третье место поднялась норвежка Тириль Экхофф, выигравшая в Анси как спринт, так и пасьют.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт – на 19-й позиции, Лариса Куклина – 21-я.

Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после шести гонок

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 253.

2. Доротея Вирер (Италия) – 250.

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227.

8. Светлана Миронова (Россия) – 168…

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107…

21. Лариса Куклина (Россия) – 103.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».