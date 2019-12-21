Тандреволд возглавила общий зачёт Кубка мира, Миронова — восьмая

Российская биатлонистка Светлана Миронова после гонки преследования в Анси сохранила восьмое место в общем зачёте Кубка мира.
На первое место вышла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, занявшая второе место в пасьюте. Итальянка Доротея Вирер опустилась на вторую позицию. На третье место поднялась норвежка Тириль Экхофф, выигравшая в Анси как спринт, так и пасьют.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт – на 19-й позиции, Лариса Куклина – 21-я.
Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после шести гонок
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 253.
2. Доротея Вирер (Италия) – 250.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 227.
8. Светлана Миронова (Россия) – 168…
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107…
21. Лариса Куклина (Россия) – 103.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
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