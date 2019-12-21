Миронова — о результате пасьюта: шесть промахов — это плохо

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Стартовав четвёртой, Миронова допустила 6 промахов на четырёх огневых рубежах и заняла 20-е место.

«Сегодня были хорошие условия, не было дождя. Трасса была более-менее хорошая. Лыжи работали неплохо, на рубеже допустила шесть промахов. Гонка, в принципе, неплохая.



Шесть промахов — это плохо, да, но ходом было неплохо. Не знаю, почему вчера не очень хорошо получилось ходом. Состояние было нормальным, просто погода была тяжёлой. Вчера все вещи высушили достаточно быстро.



Можно ли пить колу? Мне вот никто не запрещает. Заметила такую картину: Бенедикт Долль, финишировав первым, стоял и пил колу сразу после финиша. В этом нет ничего такого.



Завтра обещают дожди? Плохо. Не знаю, есть ли какие-то варианты, чтобы подготовиться к такой погоде. Все находятся в равных условиях. Уже чувствуется усталость, но осталась последняя гонка, и мы поедем домой», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.