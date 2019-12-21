Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хекки: горжусь, что смогла держаться в темпе Экхофф и Тандреволд

Хекки: горжусь, что смогла держаться в темпе Экхофф и Тандреволд
Биатлон / Кубок мира 0

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки подвела итоги гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Хекки впервые выиграла медаль личной гонки на Кубке мира, уступив только двум норвежкам — Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Сегодня вся гонка решалась на стрельбе. Я допустила всего лишь два промаха, а по сегодняшней трассе это было хорошо. Мы с тренером плотно поработали летом, и уже тогда я знала, что моя стрельба улучшается. Тириль и Ингрид были очень быстры, так что я горжусь тем, что смогла держаться в их темпе», — передаёт слова Хекки корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ходом по трассе после четвёртого огневого рубежа Хекки опередила итальянку Доротею Вирер, помешав ей сохранить лидерство в Кубке мира.

На медали не настреляла. Мироновой снова не хватило точности
Светлана стартовала совсем рядом с тройкой, но опустилась на 20-е место. С шестью промахами в пасьюте за медали не побороться.
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019