Хекки: горжусь, что смогла держаться в темпе Экхофф и Тандреволд

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки подвела итоги гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Хекки впервые выиграла медаль личной гонки на Кубке мира, уступив только двум норвежкам — Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд.



«Сегодня вся гонка решалась на стрельбе. Я допустила всего лишь два промаха, а по сегодняшней трассе это было хорошо. Мы с тренером плотно поработали летом, и уже тогда я знала, что моя стрельба улучшается. Тириль и Ингрид были очень быстры, так что я горжусь тем, что смогла держаться в их темпе», — передаёт слова Хекки корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ходом по трассе после четвёртого огневого рубежа Хекки опередила итальянку Доротею Вирер, помешав ей сохранить лидерство в Кубке мира.