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Малышко: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку»

Малышко: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку»
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, который неудачно провёл первые три этапа Кубка мира и не выполнил критерии на январские этапы соревнований, рассказал о дальнейших планах.

«Еду домой, а что будет дальше, пока не знаю. Усталость просто зашкаливает.

Если честно, настраивался только на гонки и не вникал в эти критерии. Сейчас тренеры дадут нам информацию. Пока не интересовался этим. Никогда не боялся отборов. Кто-то говорит, что я отказывался ехать на «Ижевскую винтовку». Это не из-за того, что я плохой и не поехал. Ездил туда два года подряд, и ничего удивительного она не показала. Я выигрывал там, брал вторые места. У меня чёткая позиция: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Если хочешь продолжать выступления, надо восстанавливаться спокойно», — сказал Малышко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Лучшее место – 25-е – Малышко занял в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Австрии. С 32 очками Дмитрий – 43-й в общем зачёте.

«Пока я еду домой». Малышко не видит смысла в очередном отборе в сборную России
Дмитрий уверен, что для успешного продолжения сезона не стоит ехать на «Ижевскую винтовку».
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