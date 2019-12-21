Малышко: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, который неудачно провёл первые три этапа Кубка мира и не выполнил критерии на январские этапы соревнований, рассказал о дальнейших планах.
«Еду домой, а что будет дальше, пока не знаю. Усталость просто зашкаливает.
Если честно, настраивался только на гонки и не вникал в эти критерии. Сейчас тренеры дадут нам информацию. Пока не интересовался этим. Никогда не боялся отборов. Кто-то говорит, что я отказывался ехать на «Ижевскую винтовку». Это не из-за того, что я плохой и не поехал. Ездил туда два года подряд, и ничего удивительного она не показала. Я выигрывал там, брал вторые места. У меня чёткая позиция: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Если хочешь продолжать выступления, надо восстанавливаться спокойно», — сказал Малышко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
Лучшее место – 25-е – Малышко занял в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Австрии. С 32 очками Дмитрий – 43-й в общем зачёте.
- 21 декабря 2019
-
20:19
-
20:03
-
19:32
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
17:36
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:51
-
16:33
-
16:23
-
16:20
-
16:01
-
15:40
-
15:12
-
13:39
-
13:30
-
12:34
-
12:06
-
00:37
- 20 декабря 2019
-
21:01
-
20:02
-
18:59
-
18:47
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:24