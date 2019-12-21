Драчёв: претензии в Анси у тех, кто не успел перестроиться на водные виды спорта

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о причинах, по которым, несмотря на дождь и плюсовую температуру, этап Кубка мира в Анси не был перенесён в Хохфильцен.

«Решение по отмене гонок принимает оргкомитет. Конечно, погодные условия сложные. Кто плохо пробежал, считают, что нужно было отменить. Если спросить норвежцев, думаю, они скажут, что всё хорошо. Тут уж как есть. Есть техделегат IBU, он принял решение. Дождь идёт, но ничего страшного — бывает. Страдаем от такой погоды не только мы, но и горные лыжи, и фристайл, и могул. Есть вопросы и претензии у разных команд, у тех, кто не успел перестроиться на водные виды спорта», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Особые нарекания в связи с нелучшими результатами российских биатлонистов вызвала подготовка лыж. Драчёв прокомментировал ситуацию.

«У нас двенадцать сервисменов, мы разбиваем их по командам. Будем усиливать. Тут вопрос даже не в том, сколько человек, а от качества работы зависит. Бывает, что и четверо отрабатывают намного лучше. Основная проблема, когда сыро, — вода, мокрый снег, и мы не можем найти возможности конкурировать с иностранными командами в технической составляющей. Наши сервисмены работают отлично, не хватает возможностей. Ждём, когда будет мороз: в этих условиях у нас всегда хорошо работают лыжи. В дождь, в плюсовую температуру у нас всегда возникали ситуации, когда не могли подобрать варианты смазки… Европа вся часто бегает по тёплой погоде, мы в основном в минусовую температуру», — сказал Драчёв.