Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 22 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований запланировано на 14:10 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 5-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (10-й) и Никита Поршнев (30-й).



Действующий обладатель Кубка мира и лидер генеральной классификации сезона-2019/20 норвежец Йоханнес Бё стартует первым, его брат Тарьей — 2-м, француз Мартен Фуркад начнёт соревнования под 6-м номером.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.



Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.