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Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 22 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований запланировано на 14:10 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 5-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (10-й) и Никита Поршнев (30-й).

Действующий обладатель Кубка мира и лидер генеральной классификации сезона-2019/20 норвежец Йоханнес Бё стартует первым, его брат Тарьей — 2-м, француз Мартен Фуркад начнёт соревнования под 6-м номером.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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