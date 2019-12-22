Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси
Сегодня, 22 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований запланировано на 14:10 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 5-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (10-й) и Никита Поршнев (30-й).
Действующий обладатель Кубка мира и лидер генеральной классификации сезона-2019/20 норвежец Йоханнес Бё стартует первым, его брат Тарьей — 2-м, француз Мартен Фуркад начнёт соревнования под 6-м номером.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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