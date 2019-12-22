Итальянская биатлонистка Виттоцци — о старте сезона: уже жду отдыха

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где она финишировала 15-й. Спортсменка призналась, что недовольна стартом сезона и уже ждёт перерыва.



«Настроение, честно говоря, не очень. Стартовала в преследовании не лучшим образом. Допустила три промаха на первой стрельбе, это непозволительно. Не могу быть довольна собой, ведь даже на лыжне чувствовала себя не столь уверенно. Да и вообще, не нравится, как начала этот сезон. Жду уже отдыха, после которого, надеюсь, выдам куда лучшую часть сезона.



Спринт выдался очень тяжёлым, трасса была нереально сложной, никогда ещё не соревновалась в таких условиях, на лыжне сложно было что-то сделать с этой водой, ну а мою стрельбу вы видели.



У меня нет выхода, я обязана быть готова к масс-старту. Попробую отбросить все ненужные мысли и сконцентрироваться на стрельбе, чтобы закончить эту часть сезона на хорошей волне, так сказать. Затем у меня будет небольшой отдых и попытаюсь сделать все, чтобы лучше провести вторую половину сезона», — приводит слова Виттоцци Biathlon.com.ua.