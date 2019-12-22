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Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси

Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсмены вышли на пристрелку перед гонкой. Сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Накануне старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Логинов и Елисеев могли пропустить гонку с общего старта.

Логинов получил 5-й стартовый номер, Елисеев — 10-й, Никита Поршнев — 30-й. Остальным российским спортсменам отобраться на масс-старт не удалось.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси
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