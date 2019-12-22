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Йоханнес Бё выиграл биатлонный масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

Йоханнес Бё выиграл биатлонный масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Биатлон / Кубок мира 0

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской масс-старт. Его победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже.

Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+42,1). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+51,8). Француз Мартен Фуркад показал пятый результат. На финише его опередил соотечественник, Кентен Фийон Майе.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 41:36.3 1 (0+0+1+0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) — +42.1 1 (0+0+1+0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +51.8 1 (0+0+0+1)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1:03.3 2 (0+1+1+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) — +1:05.0 1 (0+1+0+0)
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1:51.9 2 (0+0+2+0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +2:17.4 2 (1+0+0+1)…
18. Никита Поршнев (Россия) — +3:18.4 1 (0+1+0+0)…
29. Матвей Елисеев (Россия) — +6:08.0 0 (0+0+0+0).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2019, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
41:36.3
2
Эмильен Жаклен
Франция
+42.1
3
Тарьей Бё
Норвегия
+51.8
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