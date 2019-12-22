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Логинов показал 13-й ход в масс-старте в Анси, Елисеев проиграл на лыжне более 6 минут

Логинов показал 13-й ход в масс-старте в Анси, Елисеев проиграл на лыжне более 6 минут
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Чистое время прохождения им дистанции составило 37 минут 54,2 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал француз Кентен Фийон Майе (+ 37,0). Третий ход — у норвежца Тарьей Бё (+44,0).

Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции уступили Йоханнесу Бё более одной минуты. Проигрыш Александра Логинова составил 1 минуту 47,5 секунды, Никиты Поршнева — 2:49,5, Матвея Елисеева — 6:21,5.

Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт. Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 37:54,2
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +37,0
3. Тарьей Бё (Норвегия) – +44,0
4. Симон Детьё (Франция) – +52,5
5. Эмильен Жаклен (Франция) – +54,5
6. Мартен Фуркад (Франция) – +1:02,1
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – +1:04,8…
13. Александр Логинов (Россия) – +1:47,5…
24. Никита Поршнев (Россия) – +2:49,5…
30. Матвей Елисеев (Россия) – +6:21,5.

Йоханнес Бё выиграл биатлонный масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
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