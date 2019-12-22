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Елисеев — об огромном проигрыше в масс-старте: ошибся с выбором лыж

Елисеев — об огромном проигрыше в масс-старте: ошибся с выбором лыж
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал слабое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 29-е место. Спортсмен чисто отработал на огневых рубежах, но проиграл ходом более 6 минут.

«На первом круге стало понятно, я ошибся с выбором лыж. Мы ошиблись вместе с сервис-бригадой, потому что у нас не было структуры на такую погоду. Не знаю, как у других в команде, но Саша Логинов от меня уезжал на спуске, Поршнев тоже обгонял. Я делал всё что мог, но это не помогало, так что просто получал удовольствие от гонки. В январе все будет хорошо, главное, чтобы лыжи ехали», — сказал Елисеев в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.

Логинов показал 13-й ход в масс-старте в Анси, Елисеев проиграл на лыжне более 6 минут
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