Елисеев — об огромном проигрыше в масс-старте: ошибся с выбором лыж

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал слабое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 29-е место. Спортсмен чисто отработал на огневых рубежах, но проиграл ходом более 6 минут.
«На первом круге стало понятно, я ошибся с выбором лыж. Мы ошиблись вместе с сервис-бригадой, потому что у нас не было структуры на такую погоду. Не знаю, как у других в команде, но Саша Логинов от меня уезжал на спуске, Поршнев тоже обгонял. Я делал всё что мог, но это не помогало, так что просто получал удовольствие от гонки. В январе все будет хорошо, главное, чтобы лыжи ехали», — сказал Елисеев в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».
Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.
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