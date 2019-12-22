Лапшин: французы и норвежцы в такую погоду – это космос

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с сезона-2017/18 выступающий за Южную Корею, рассказал, как сложился масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял последнее, 30-е место.
«Руки и пальцы замёрзли. Почти не чувствую ни одного пальца. Из-за этого очень тяжело. Когда такое скольжение, стреляешь всегда в напряге. Плюс я постоянно приезжал на 29–30-й щит. Сразу практически тормозишь, ещё вдвойне тяжелее. Гонка вообще не сложилась. Ладно, бывают такие гонки. Надо немножко пересмотреть тренировочный план. И дальше двигаться, на следующий этап.
В сборной России четыре сервисмена? А в команде Кореи — два, и два тренера помогают с обкаткой лыж. То есть постоянно перед пристрелкой они катают лыжи, потом пристреливают. Мы выходим так из ситуации. Иначе двум сервисменам тоже тяжело, даже для нашей команды, где выступают две девочки и два мальчика бегает. А у сборной России получается 5–6.
От лыж зависит очень многое. С плохими лыжами хоть как беги, на каждом сантиметре будешь проигрывать. В итоге всё выходит в нереальное отставание. Французы и норвежцы в такую погоду – это космос. Почти на круг меня догнали», — передаёт слова Лапшина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.
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