Лапшин: французы и норвежцы в такую погоду – это космос

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с сезона-2017/18 выступающий за Южную Корею, рассказал, как сложился масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял последнее, 30-е место.



«Руки и пальцы замёрзли. Почти не чувствую ни одного пальца. Из-за этого очень тяжело. Когда такое скольжение, стреляешь всегда в напряге. Плюс я постоянно приезжал на 29–30-й щит. Сразу практически тормозишь, ещё вдвойне тяжелее. Гонка вообще не сложилась. Ладно, бывают такие гонки. Надо немножко пересмотреть тренировочный план. И дальше двигаться, на следующий этап.



В сборной России четыре сервисмена? А в команде Кореи — два, и два тренера помогают с обкаткой лыж. То есть постоянно перед пристрелкой они катают лыжи, потом пристреливают. Мы выходим так из ситуации. Иначе двум сервисменам тоже тяжело, даже для нашей команды, где выступают две девочки и два мальчика бегает. А у сборной России получается 5–6.



От лыж зависит очень многое. С плохими лыжами хоть как беги, на каждом сантиметре будешь проигрывать. В итоге всё выходит в нереальное отставание. Французы и норвежцы в такую погоду – это космос. Почти на круг меня догнали», — передаёт слова Лапшина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.

Логинов показал 13-й ход в масс-старте в Анси, Елисеев проиграл на лыжне более 6 минут