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Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Юрлова-Перхт — шестая

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Юрлова-Перхт — шестая
Биатлон / Кубок мира 0

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский масс-старт. Его победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Она пробежала дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на втором и четвёртом огневых рубежах.

Второй стала представительница Италии Доротея Вирер (+1.24,9). Третьей финишировала шведка Линн Перссон (+1.25,1). Возглавлявшая до гонки общий зачёт Кубка мира норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд показала лишь 12-й результат.

Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала на шестом месте.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 38:52.8 1 (0+1+0+1)
2. Доротея Вирер (Италия) — +1:24.9 2 (1+0+1+0)
3. Линн Перссон (Швеция) — +1:25.1 1 (1+0+0+0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1:35.6 4 (0+0+2+2)...
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1:43.6 2 (0+0+1+1)…
12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +2:12.5 4 (1+0+1+2)...
25. Светлана Миронова (Россия) — +4:16.9 7 (2+2+2+1)...
27. Лариса Куклина (Россия) — +4:45.7 5 (2+1+1+1).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Анси, Франция
Женщины. Масс-старт 12,5 км
22 декабря 2019, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
38:52.8
2
Доротея Вирер
Италия
+1:24.9
3
Линн Перссон
Швеция
+1:25.1
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