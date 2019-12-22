Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Юрлова-Перхт — шестая

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский масс-старт. Его победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Она пробежала дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на втором и четвёртом огневых рубежах.
Второй стала представительница Италии Доротея Вирер (+1.24,9). Третьей финишировала шведка Линн Перссон (+1.25,1). Возглавлявшая до гонки общий зачёт Кубка мира норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд показала лишь 12-й результат.
Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала на шестом месте.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 38:52.8 1 (0+1+0+1)
2. Доротея Вирер (Италия) — +1:24.9 2 (1+0+1+0)
3. Линн Перссон (Швеция) — +1:25.1 1 (1+0+0+0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1:35.6 4 (0+0+2+2)...
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1:43.6 2 (0+0+1+1)…
12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +2:12.5 4 (1+0+1+2)...
25. Светлана Миронова (Россия) — +4:16.9 7 (2+2+2+1)...
27. Лариса Куклина (Россия) — +4:45.7 5 (2+1+1+1).
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