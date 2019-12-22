Логинов опустился на шестое место в общем зачёте Кубка мира

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов после неудачного для национальной команды этапа Кубка мира в Анси (Франция) опустился на шестое место в общем зачёте соревнований.

Лидерство сохраняет действующий обладатель трофея норвежец Йоханнес Бё. На вторую позицию поднялся его брат Тарьей. Третьим идёт француз Кентен Фийон Майе. Отметим, что Логинов всего два очка уступает идущему четвёртым французу Мартену Фуркаду.

В топ-30 располагается ещё один россиянин, Матвей Елисеев, который занимает 12-е место.

Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт после семи гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 313.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 281.

4. Мартен Фуркад (Франция) – 267.

5. Симон Детьё (Франция) – 266.

6. Александр Логинов (Россия) – 265…

12. Матвей Елисеев (Россия) – 183.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».