Экхофф: Йоханнес Бё вдохновил меня на победу

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала результат женского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Экхофф допустила два промаха и опередила ближайшую преследовательницу, Доротею Вирер, более чем на 1 минуту 20 секунд.

«Йоханнес Бё вдохновил меня на победу сегодня. Я увидела его феноменальное выступление в масс-старте и захотела повторить это. Ещё хочу поблагодарить норвежскую команду сервисёров, благодаря им вся команда получила великолепные лыжи на этой неделе. Их заслуга огромна в этом успехе», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее Йоханнес Бё стал победителем мужского масс-старта. В женском масс-старте лучшей среди россиянок была Екатерина Юрлова-Перхт, которая показала шестой результат.