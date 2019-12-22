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Экхофф: Йоханнес Бё вдохновил меня на победу

Экхофф: Йоханнес Бё вдохновил меня на победу
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала результат женского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Экхофф допустила два промаха и опередила ближайшую преследовательницу, Доротею Вирер, более чем на 1 минуту 20 секунд.

«Йоханнес Бё вдохновил меня на победу сегодня. Я увидела его феноменальное выступление в масс-старте и захотела повторить это. Ещё хочу поблагодарить норвежскую команду сервисёров, благодаря им вся команда получила великолепные лыжи на этой неделе. Их заслуга огромна в этом успехе», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее Йоханнес Бё стал победителем мужского масс-старта. В женском масс-старте лучшей среди россиянок была Екатерина Юрлова-Перхт, которая показала шестой результат.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Юрлова-Перхт — шестая
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