К. Резцова: никогда не задумывалась о переходе в другую сборную

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что никогда всерьёз не задумывалась о переходе в другую сборную. Ранее мама спортсменки, бывшая биатлонистка Анфиса Резцова, рассказала, что дочь будет выступать за другую команду, если её не возьмут в сборную России.
«Пару раз разговаривали об этом с мамой. Это непросто — перейти куда-то. В этом году увеличили срок карантина до трёх лет, гражданство сделать непросто. Это другая тренировочная система, другие тренеры, другая работа. Никогда не знаешь, будут ли у тебя там результаты. Плюс это новая команда. Говорят, что вон в Беларусь девчонки перешли — сёстры Кручинкины. Но у них то одна на Кубок IBU уедет, то другая.
Если ты бежишь, то будешь выступать, если не бежишь, то до свидания. Так что я всерьёз никогда не задумывалась о переходе. Да и не хочу, если честно», — цитирует Резцову «Матч ТВ».
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