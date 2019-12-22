К. Резцова: никогда не ходила и не гордилась, что у меня мама такая великая

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о детстве и взаимоотношениях с мамой, двукратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

«Когда осознала, что мама великая спортсменка? Знаешь, что самое интересное? Мне вообще всё равно. Да, я уважаю её как спортсменку, восхищаюсь ей. Она — великий человек, ей нет равных. Но я хотела бы, чтобы для меня мама была только мамой. Я никогда не ходила и не гордилась тем, что она у меня такая великая. Была скромным ребёнком в этом плане. Да, могла пошалить, но чтобы попросить кого-то: «Знаете мою маму? Не могли бы вы помочь» — так я не умею.

Мы с детства росли сами по себе. У нас не было родительской ласки и заботы, потому что они постоянно были на сборах. Мы всегда были самостоятельными с Дашей. Мама учила тому, что мы должны быть ко всему готовы: уметь убирать, готовить. С пяти лет уже мыла посуду. Дома всегда была гора одежды. Я говорила: «Мам, а можно я поглажу?» — «Да пожалуйста. Иди гладь». Мне это нравилось. Сейчас ненавижу гладить и мыть посуду. Первое, что я купила в новую квартиру, была посудомоечная машина», — цитирует Резцову «Матч ТВ».