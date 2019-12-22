Драчёв: в январе купим штайншлифт-машину, но к ней нужен иностранный специалист

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как решается проблема с подготовкой лыж для национальной команды.

Одной из причин неудачного выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси (Франция) была названа тёплая погода. Для подготовки лыж в этих условиях сервисмены сборной недостаточно оснащены. Не хватает, например, мобильной штайншлифт-машины (приспособления, которое наносит на скользящую поверхность лыж рисунок, шлифт, подходящий под конкретное состояние снега).

«Буквально сегодня мы получили подтверждение от партнёра СБР о покупке штайншлифт-машины. Партнёр готов оплатить машину хоть завтра, мы уже отработали несколько вариантов. До Нового года приобрести вряд ли успеем, но в январе она у нас появится. Встаёт вопрос о срочном обучении специалистов, которые смогли бы на ней работать. На данный момент в России вообще не существует людей с подобным опытом, вариантом может быть только иностранный специалист, который смог бы научить на ней работать. В данном случае умение и опыт имеют определяющее значение.

Я уже два года прошу ОКР взять на договор иностранных специалистов, которые готовы с нами работать. Но все два года мы не можем получить положительный ответ. Я не знаю в чем причина. Финансирование есть, деньги есть, а информация, которую привносят иностранные специалисты в этой части, нам была бы полезна.

Конечно, сервисменов недостаточно. И нам, и всем хотелось бы больше. Если взять чемпионат мира, у нас в составе было пять человек, а у шведов, немцев и норвежцев от 16 до 18. Конечно, легче работать, когда спортсмены и сервисмены работают в парах. Это проблема не только у нас, потому что финансирование персонала у нас идет по ставкам, и их количество ограничено. Мы не можем жертвовать врачами или тренерами, беря на их места сервисменов. У нас есть, грубо говоря, 50 человек, и все места расписаны. Если Минспорт или ОКР сможет добавить нам финансирование на эту часть, мы можем взять хоть 10, хоть 15 человек", — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января 2020 года.