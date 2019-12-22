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Губерниев: всех опять победила Экхофф! Наши биатлонисты всех победят уже в январе!

Губерниев: всех опять победила Экхофф! Наши биатлонисты всех победят уже в январе!
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги соревнований женщин на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Все три гонки выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова, ставшая четвёртой в спринте. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой в масс-старте. Достижения мужчин были и того хуже.

«Всех опять победила Тириль Экхофф! Наши биатлонисты всех победят уже в январе! А вам, друзья, спасибо за эмоции, любовь и поддержку! Всех с наступающими праздниками! Здоровья, удачи, любви!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

По итогам этапа в Анси лидеры сборной России Александр Логинов и Светлана Миронова ухудшили позиции в общем зачёте. Логинов стал шестым, Миронова – девятой.

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