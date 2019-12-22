Миронова: склоняюсь, что у нас нет хороших лыж, допустим, на воду

Лидер сборной России по биатлону Светлана Миронова прокомментировала работу лыж на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Анси (Франция) в тёплую и влажную погоду. Спортсменки бежали даже по лужам под проливным дождём.

«У нас сервисмены работают всегда самостоятельно, мы им полностью доверяем. Насчёт лыж мне сложно сказать, бывают действительно сложные погодные условия, и я не знаю, либо у нас нет просто таких хороших лыж на какую-то определённую погоду, либо какой-то уникальной смазки. Я всё же склоняюсь, что у нас нет хороших лыж, допустим, на воду», — приводит слова Мироновой Rusbiathlon.

Именно с погодой в Анси, а точнее, с неготовностью к таким погодным условиям лыж, многие эксперты связывают невысокие результаты российских биатлонистов на этапе. Лучший результат показала как раз Миронова, ставшая четвёртой в спринте.