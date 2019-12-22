Миронова: склоняюсь, что у нас нет хороших лыж, допустим, на воду

Лидер сборной России по биатлону Светлана Миронова прокомментировала работу лыж на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Анси (Франция) в тёплую и влажную погоду. Спортсменки бежали даже по лужам под проливным дождём.
«У нас сервисмены работают всегда самостоятельно, мы им полностью доверяем. Насчёт лыж мне сложно сказать, бывают действительно сложные погодные условия, и я не знаю, либо у нас нет просто таких хороших лыж на какую-то определённую погоду, либо какой-то уникальной смазки. Я всё же склоняюсь, что у нас нет хороших лыж, допустим, на воду», — приводит слова Мироновой Rusbiathlon.
Именно с погодой в Анси, а точнее, с неготовностью к таким погодным условиям лыж, многие эксперты связывают невысокие результаты российских биатлонистов на этапе. Лучший результат показала как раз Миронова, ставшая четвёртой в спринте.
- 22 декабря 2019
-
21:51
-
21:42
-
21:05
-
21:03
-
20:30
-
18:55
-
18:30
-
18:30
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:34
-
17:18
-
17:04
-
16:33
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
15:43
-
15:26
-
15:01
-
14:15
-
13:10
-
12:19
-
11:55
-
11:43
- 21 декабря 2019
-
21:09
-
20:19
-
20:03
-
19:32
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:14