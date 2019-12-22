Васильев: то, что норвежцы и французы ярко выступают на фоне остальных, вызывает вопросы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских биатлонистов над соперниками на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
«Я это связываю прежде всего с тем, что они на высоте находятся. На кого-то она действует всё хуже и хуже, а на других наоборот. Как на тех же французских и норвежских биатлонистов. Но почему тогда другие здесь себя так же хорошо не чувствуют? Те же немцы? Те же итальянцы, хотя тоже в горах живут?.. То, что выделяются норвежцы и французы, это явно бросается в глаза. То, что они так ярко выступают на фоне всего остального мира, вызывает определённые вопросы. Так не бывает.
Я понимаю, когда один-два спортсмена здорово выглядят, но мы видим в потрясающем состоянии и всю норвежскую, и всю французскую команды. Так не бывает, чтобы все и вдруг такие талантливые. Конечно, это сильно удивляет и рождает определённые мысли: будто бы что-то не так в биатлонном королевстве. Я не знаю, может быть, здесь действительно что-то с высотой в Анси связано — допускаю. Может быть, и так. Но мы видим явные разрывы между лидерами этапа в Анси и всеми остальными спортсменами. В общем, здесь масса вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, но думаю, что нам их никто не даст», — приводит слова Васильева сайт «Матч ТВ».
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