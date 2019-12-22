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Драчёв: Халили будет в составе на 100%, если не возьмёт самоотвод

Драчёв: Халили будет в составе на 100%, если не возьмёт самоотвод
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили в январе дебютирует на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), заверил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. Результаты Халили в гонках Кубка IBU соответствуют критериям отбора на январские этапы Кубка мира.

«У нас критерии отбора, которые выполнили Логинов и Елисеев. Халили прошёл по Кубку IBU, он лучший из наших. Так же, как и Ирина Старых. Сейчас мы смотрим, кто у нас по решению тренерского штаба или выполнению критериев поедет на Кубок мира, а кто – на Кубок IBU. Остальные поедут на „Ижевскую винтовку“ отбираться на общих основаниях. Пока рассматриваем и обсуждаем. Думаю, завтра мы состав утвердим. Халили будет в составе на 100%, если, конечно, не возьмёт самоотвод или не будет противопоказаний по здоровью. По крайней мере, нами он планируется без каких-то вопросов», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

В январе пройдут три этапа Куба мира по биатлону — в Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке.

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