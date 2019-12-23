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Глава СБР: в Оберхофе сборная России вернётся на прежний уровень

Глава СБР: в Оберхофе сборная России вернётся на прежний уровень
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление сборной России на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В шести гонках российские спортсмены не завоевали ни одной награды.

«Старты в Анси — лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира – 2020, поэтому делать какие-то глобальные выводы из-за неудачи во Франции не стоит. Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернёмся на прежний уровень», — цитируют Драчёва «Известия».

Глава СБР также подтвердил, что Саид Каримулла Халили и Ирина Старых в январе выступят в Кубке мира.

«Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвёртый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет. Затем он выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии 23 января — 2 февраля, после чего мы решим, в каком соревновании ему лучше продолжить сезон. Ирина выполнила критерии отбора. Если по ней не будет никаких вопросов, она выступит на январских этапах. Какие вопросы? Будем смотреть по ситуации, которая складывается вокруг российского спорта.

Ждём решений по итогам апелляции в CAS, тогда будет хоть что-то понятно. Пока же мы выступаем под флагом России, никаких замечаний по нашим спортсменам нет. На этапе в Оберхофе и дальнейших стартах изменений произойти не должно", — сказал Драчёв.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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