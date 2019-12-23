Резцова оценила проблемы сборной России с лыжами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила проблему с подготовкой лыж для сборной России.



«Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет. Это очень серьёзный вопрос, ведь у федерации не так много средств, чтобы купить устройство да ещё нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдёт около года, но этим обязательно надо заняться. Это не маленькая деталь, которой можно пренебречь», — приводят слова Резцовой «Известия».

Вчера, 22 декабря, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о полученном подтверждении от партнёра СБР о покупке штайншлифт-машины.

