Резцова оценила проблемы сборной России с лыжами
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила проблему с подготовкой лыж для сборной России.
«Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет. Это очень серьёзный вопрос, ведь у федерации не так много средств, чтобы купить устройство да ещё нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдёт около года, но этим обязательно надо заняться. Это не маленькая деталь, которой можно пренебречь», — приводят слова Резцовой «Известия».
Вчера, 22 декабря, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о полученном подтверждении от партнёра СБР о покупке штайншлифт-машины.
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