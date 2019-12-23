Пидручный: на меня наехал австриец, и я лицом полетел. Ещё и винтовка в голову дала

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Он занял 23-е место, совершив два промаха.

«Трудно сказать, что именно произошло на первом круге. На спуске начал упираться в россиянина, сделал шаг влево, чтоб обогнать, и попал на свежий снег. Меня просто бросило вперёд — лыжи остановились, и я лицом полетел. Ещё наехал на меня австриец, подтолкнул — просто уже ничего сделать не смог и понёсся вперёд. Упал, сверху в голову винтовка дала, повырывались крепления лыж. Не понял, что произошло, пока нашёл лыжи, надел — не знаю сколько времени потерял там, но, думаю, немало. Плюс перебил дыхание, сразу начало всё болеть — спина, руки. Гонка пошла не так, как надо.



Бежать было очень трудно. Старался на стрельбе отработать, но, к сожалению, допустил эти два промаха на „стойке“. Конечно, лучше, чем вчера, отработал на огневых, но трудно уже было собраться после падения и продолжить гонку. Редко, конечно, бывает, что кто-то в гонке падает, но в масс-старте это было. И Кюн, и ещё в группе спортсменов, видел, были проблемы. Такое случается. Лыжи уже свои отдал, но они повреждены — куски пластика волочились всю гонку. Может, это и напрягало, и повлияло на ход по дистанции, но не существенно.



Физическим состоянием я доволен на этот период. Но нужно работать со стрельбой — возможно, уменьшить скорость, чтобы повысить точность. Потому что почти в каждой гонке, глядя на анализ, я один из лучших по скорострельности, но не по точности. Будем исправлять ошибки и, надеюсь, будет лучше», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.