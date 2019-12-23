Резцова оценила шансы Ворониной вернуться в состав сборной России в Кубке мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила выступление Тамары Ворониной на стартовых этапах Кубка мира. В январе вместо Ворониной в заявку сборной войдёт Ирина Старых.

«Не стоит говорить, что она не реализовала свой шанс и о Кубке мира ей следует забыть. Получилось не всё, но талант у неё есть. Если Тамара будет показывать достойные результаты на Кубке IBU, то ещё может вернуться в сборную даже в этом сезоне», — приводят слова Резцовой «Известия».

В общем зачёте Кубка мира Воронина занимает 43-е место. В личных стартах лучшим результатом Тамары стало 14-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).