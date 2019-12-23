Кристина Резцова согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не жалеет о решении выйти на одну из гонок в 2013 году в нижнем белье поверх костюма, и выразила готовность повторить свой поступок.
«Стыдно ли мне за ту историю? Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».
В общем зачёте Кубка мира нынешнем сезоне Кристина занимает 42-е место. Её лучшим результатом в личных стартах стало 18-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
В прошлом году Резцова призналась, что согласилась выступить в гонке в нижнем белье поверх комбинезона из-за спора.
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