Й. Бё: лыжи работали хорошо как никогда

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в масс-старте в Анси (Франция).
«Лыжи работали хорошо как никогда, да и чувствовал я себя прекрасно — вот и решил воспользоваться ситуацией. В январе, помимо пребывания с семьей, я буду готовиться к чемпионату мира. На Рождество у меня запланирован небольшой тренировочный сбор — ничего особенного, обычный процесс. Надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
Йоханнес является лидером общего зачёта Кубка мира. Ранее Бё-младший сообщил, что пропустит старты в январе из-за рождения сына. 26-летний спортсмен и его супруга Хедда Дэли ожидают появления на свет ребёнка в январе 2020 года.
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