Т. Бё: я устал гнаться за Йоханнесом

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился впечатлениями от выступления на старте сезона. Вчера, 22 декабря, он стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал его брат Йоханнес.
«Начало сезона получилось даже лучше, чем я ожидал. После того как Йоханнес станет отцом, думаю, нам будет даже сложнее бороться с ним за „Глобус“. Если честно, не думаю, что его отсутствие на январских этапах сильно повлияет на финальные результаты сезона. Посмотрите, он провёл невероятный этап, у нас даже не было шансов! Я чувствую, что устал за ним гнаться. Может даже, мне придётся пропустить эстафету как-нибудь, но пока рано загадывать.
У нас есть две недели — думаю, этого времени достаточно, чтобы восстановиться. По результатам заметно, насколько все, кроме Йоханнеса, устали. В ходе первого триместра нам пришлось выступать в непростых погодных условиях, и теперь всем нам не повредит отдых. Думаю, к Оберхофу все перезарядятся и покажут настоящий биатлон», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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