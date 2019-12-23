Жаклен: я способен претендовать на победу в общем зачёте Кубка мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, где он занял второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.
«В Эстерсунде и Хохфильцене мы ещё набирали форму и по плану должны были выйти на уровень как раз на этапе в Анси. Как видим, всё удалось! Гонка была очень тяжёлой и длилась, казалось, целую вечность. Дождь, снег… Йоханнес начал очень быстро и сразу разорвал пелотон. Сложно было удержаться за ним.
Это мой второй год в основной команде. Сначала было очень тяжело втянуться в тренировочный процесс. В сентябре я всё ещё был в ужасной форме, и только мысли о том, что такая работа окупится, давали мне силы тренироваться дальше. Это длилось два года, и теперь мы видим, что всё было не зря. Теперь я способен бороться с сильнейшими, заезжать на пьедестал и даже претендовать на победу в общем зачёте! Посмотрим, чем всё закончится весной», — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.
В общем зачёте Кубка мира Жаклен занимает седьмое место.
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