Фуркад: Йоханнес Бё сейчас непобедим

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, где он занял пятое место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

«Это была невероятно тяжёлая гонка, но, несмотря на это, на трассе была прекрасная борьба, как мы любим. Йоханнес очевидно был на уровень выше. Я не боюсь это признать. Бё показал, что сейчас он непобедим.

На старте сезона он не выглядел столь мощно, как прошлой зимой. На первом этапе Йоханнес не доминировал, его можно было обойти. Но на втором и третьем этапах он показал нечто невероятное. Утром я сказал Эмильену Жаклену, что вижу два сценария гонки. Либо будет упорная борьба и гонка пройдёт медленно, либо Йоханнес сразу же вырвется вперёд. Бё выбрал второй вариант, и нашим ногам пришлось непросто", — цитирует Фуркада L'Equipe.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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