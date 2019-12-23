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Бреза прокомментировала семь промахов в масс-старте

Бреза прокомментировала семь промахов в масс-старте
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Жюстин Бреза прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Она заняла 20-е место, совершив семь промахов.

«У меня нет объяснения. Вообще никакого. Я отлично чувствовала себя на лыжне, но стрельба… Объяснений нет. Вообще стрельба нелогична. Это одна из слабостей, которые мы знаем в биатлоне.

У меня есть планы на ближайшие две недели. Я буду тренироваться, работать над мышцами. Также мне нужно отдохнуть в психологическом плане. Тяжело было завершить этап так", — приводит слова Бреза L'Equipe.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Линн Перссон.

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