Бреза прокомментировала семь промахов в масс-старте
Французская биатлонистка Жюстин Бреза прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Она заняла 20-е место, совершив семь промахов.
«У меня нет объяснения. Вообще никакого. Я отлично чувствовала себя на лыжне, но стрельба… Объяснений нет. Вообще стрельба нелогична. Это одна из слабостей, которые мы знаем в биатлоне.
У меня есть планы на ближайшие две недели. Я буду тренироваться, работать над мышцами. Также мне нужно отдохнуть в психологическом плане. Тяжело было завершить этап так", — приводит слова Бреза L'Equipe.
Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Линн Перссон.
Эх, Катя! Как Юрлова-Перхт упустила верную медаль в масс-старте
Скорость была. Лыжи катили. А вот точность россиянку в ключевой момент подвела.
- 23 декабря 2019
-
12:18
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:54
-
10:04
-
09:49
-
09:40
-
09:09
-
08:33
- 22 декабря 2019
-
23:20
-
23:15
-
22:45
-
21:51
-
21:42
-
21:05
-
21:03
-
20:30
-
18:55
-
18:30
-
18:30
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:34
-
17:18
-
17:04
-
16:33
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
15:43
-
15:26
-
15:01
Партнерский контент