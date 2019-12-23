Бескон: жаль возвращаться домой без цветов

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Она заняла седьмое место, совершив один промах.

«Ощущения отличные, но это было болезненно. На трассе мне пришлось нелегко. В ногах уже ничего не осталось. Жаль возвращаться домой без цветов. Остались ли у меня силы? Почти нет, хорошо, что могу опираться на палки.

Это были четыре прекрасных дня в Анси. Приятно, что биатлон пользуется признанием у нас на родине», — приводит слова Бескон L'Equipe.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Линн Перссон.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.