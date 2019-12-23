Губерниев объяснил, почему у сборной России возникли проблемы с лыжами

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил проблему сборной России по биатлону с лыжами.
«Что касается проблемы с лыжами, мы не можем жить в отрыве от страны. Денег в стране не так много. Больница в Твери отличается от больницы в Далласе? К сожалению, отличается. Может быть, и техническое оснащение сборной России отличается от некоторых ведущих стран. Чтобы играть мускулами, надо наращивать экономический потенциал – помогать образованию, медицине, спорту. Тогда можно диктовать свои условия Америке. Пока это не получается, но мы будем к этому стремиться. Биатлон живёт неразрывно с жизнью всей страны.
В любом случае не думаю, что есть серьёзные проблемы с точки зрения финансирования биатлона. Но нужно обязательно привлекать спонсора. Тут уже дело за СБР. Я сам обратился в эфире к миллиардерам. Может быть, у кого-то есть возможность купить шлифт-машину команде. Мы же знаем, что для того, чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас денег нет. В конце концов, биатлонисты у нас – профессионалы», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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