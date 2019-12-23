Губерниев — Тихонову: пилите, Шура, пилите, они золотые!

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев ответил четырёхкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову за критику в свой адрес.

«Дорогой Александр Тихонов! Мой дорогой, сумасбродный зритель, мой персональный поклонник! Смотрите мои программы, слушайте мои репортажи, негодуйте, радуйтесь, обсуждайте, пишите! И… пилите, Шура, пилите… Они золотые!» — написал Губерниев в «Телеграме».

Ранее Тихонов на своём сайте выразил мнение, что программы Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. По его словам, под наблюдением команды Дмитрия спортсмены находятся под наблюдением как звери в зоопарке. Также Тихонов назвал популярного комментатора шоуменом и раскритиковал за то, что Губерниев лезет во все дыры.