Драчёв: решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Евгений Гараничев, не выполнивший критерии отбора на январские этапы Кубка мира, как и Дмитрий Малышко, оставлен в составе сборной России решением тренерского штаба.



«Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это предложение все поддержали на заседании правления СБР. Малышко поедет выступать на Кубок России. Туда также поедут все с Кубка IBU, — приводит слова Драчёва News.ru.

Этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (6-12 января), Рупольдинге (13-19 января) и Поклюке (20-26 января).



Глава СБР также сообщил, что состав сборной России на Кубок IBU будет определён позже, после проведения «Ижевской винтовки». Место в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка IBU в результате декабрьских стартов обеспечил себе только Семён Сучилов.