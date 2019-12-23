Драчёв: решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Евгений Гараничев, не выполнивший критерии отбора на январские этапы Кубка мира, как и Дмитрий Малышко, оставлен в составе сборной России решением тренерского штаба.
«Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это предложение все поддержали на заседании правления СБР. Малышко поедет выступать на Кубок России. Туда также поедут все с Кубка IBU, — приводит слова Драчёва News.ru.
Этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (6-12 января), Рупольдинге (13-19 января) и Поклюке (20-26 января).
Глава СБР также сообщил, что состав сборной России на Кубок IBU будет определён позже, после проведения «Ижевской винтовки». Место в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка IBU в результате декабрьских стартов обеспечил себе только Семён Сучилов.
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