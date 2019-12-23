Союз биатлонистов России увеличил штат сервисменов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в сборной России увеличится штат сервис-бригады.
«Мы взяли на работу ещё одного специалиста по сервису. После нового года придёт ещё один. На заседании правления СБР обсуждался также вопрос шлифт-машины. Мы будем скоро её заказывать, и если её доставят к концу января, то появится ещё один человек», — приводит слова Драчёва News.ru.
Напомним, СБР и тренерский штаб сборной России во время третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) неоднократно говорили о том, что российские спортсмены не могут конкурировать со сборными Норвегии и Франции из-за недостатка технического оснащения.
Ранее Драчёв заявил, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж.
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