Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.

«Назначение Валерия Польховского вице-президентом СБР — огромный плюс для нашего биатлона! Сомнений в этом нет!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На этом посту Польховский будет заниматься материальным и прочим обеспечением деятельности всех сборных команд.

С 2002 по 2007 год Польховский был старшим тренером женской сборной России, с 2009 по 2011 год работал старшим тренером резерва российской команды, а в 2011–2012 годах занимал пост главного тренера сборной России. В 2013 году был переведён на должность советника бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушёл из биатлона после Олимпиады в Сочи. В последние несколько лет Польховский работал с командами Беларуси и Казахстана.