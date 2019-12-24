Расписание «Ижевской винтовки» — 2019

С 26 по 29 декабря в Ижевске пройдёт этап Кубка России по биатлону — «Ижевская винтовка». По итогам этих соревнований определится состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. Предлагаем вашему вниманию расписание стартов.



Биатлон. Этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск. Расписание гонок

26 декабря

10:00 мск. Индивидуальная гонка, женщины.

13:00. Спринт, мужчины.



28 декабря

10:00. Индивидуальная гонка, мужчины.

13:00. Спринт, женщины.

29 декабря

10:00. Спринт, мужчины.

13:00. Спринт, женщины.

В 2018 году женскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» выиграла Наталья Гербулова, мужскую — Семён Сучилов. В спринтерских гонках победили Алексей Слепов и Вадим Филимонов, а также Елизавета Каплина и Светлана Миронова.