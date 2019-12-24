«Для иностранцев нормально, а для нас — нет?» Драчёв оценил ситуацию с Логиновым

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с Александром Логиновым, участие которого в крупнейших международных соревнованиях оказалось под угрозой в связи с решением ВАДА об отстранении России на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Биатлонист отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.
«Пока трудно говорить, мы не видим персонофикацию. Пока нет конкретики, не назван список. Даже в Международном союзе биатлонистов, с которым мы встречались в Хохфильцене, говорят, что никакой информации не получали. И сейчас говорить про Логинова или кого-то ещё нельзя. Вспомните, что у нас на Игры в Пхёнчхане не были допущены практически все. И вот вопрос: пойдут ли они этим методом, составляя список, кто допущен, а кто — нет?» — цитирует Драчёва РИА «Новости».
На Олимпиаду-2018 не были допущены российские спортсмены с допинговым прошлым.
«Тогда это даже не оспаривалось, а сейчас, на мой взгляд, должна быть чёткость и ясность в позициях. Зачем наказывать людей ещё раз за то, что они уже отбыли? То есть для иностранцев, которые отбыли наказание, это нормально, а для нас — нет?» — сказал Драчёв.
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