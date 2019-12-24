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Объявлен состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге

Объявлен состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на четвёртый и пятый этапы Кубка мира, которые пройдут в Оберхофе (Германия) и Рупольдинге (Германия) соответственно, сообщает NTB.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый и пятый этапы. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Александер Фьелд Андерсен, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.

Женщины
Тириль Экхофф, Каролин Оффигстад Кноттен, Текла Брун-Ли, Марте Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё пропустит январские этапы Кубка мира из-за скорого рождения ребёнка.

Этап в Оберхофе пройдёт с 9 по 12 января, соревнования в Рупольдинге состоятся с 15 по 19 января.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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