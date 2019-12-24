Васильев: Малышко выбросили из состава, как Бабикова

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о непопадании Дмитрия Малышко в состав сборной России на январские этапы Кубка мира. Олимпийского чемпиона заменил Саид Каримулла Халили.

«Если не привязывать Малышко к Санкт-Петербургу, то у меня есть мнение, что правление СБР, большинство которого никакого отношения к сборной не имеет, не может вмешиваться во взаимоотношения спортсмена и тренера. Почему они принимают решения за тренера, хотя он лучше знает спортсмена и ориентируется в сложившейся ситуации? Правление – это формализованный орган, который должен следить за правильностью исполнения процедур, положением тренерского совета, чтобы определённые вещи не нарушались. Но они никак не должны принимать решения за тренера. Насчёт того, что Малышко не самый сильный спортсмен, никто не спорит. Но решать должны тренеры, а не правление. Ладно ещё, если бы были нарушены какие-то процедурные вопросы, связанные с отборами. Но в противном случае правление СБР не уполномочено вмешиваться.

Я не понимаю, почему не создана вертикаль, которая подразумевает падение спортсмена на одну ступень. А Малышко выбросили из состава, как Бабикова. Такого нигде нет. Это ноу-хау от СБР. Человек, который попал на Кубок мира, больше заслуживает возможности участвовать в Кубке IBU, чем те, кто участвовал в Кубке IBU, но они слабее. Вот их надо отправлять на Кубок России. Но у нас специфический Союз биатлонистов России, поэтому сложно рассчитывать на какой-то здравый смысл.

Упрекали, что он «блатной»? А в чём его «блат»? Я никогда не вмешиваюсь в комплектование команды, чтобы мои спортсмены обязательно были в составе. Я считаю, что спортивный принцип – в приоритете. А кто его может ещё лоббировать, кроме родной федерации? Мне кажется, это пишут люди, которым нечего сказать, вот они и начинают высасывать из пальца какую-то глупость. Эта информация не соответствует действительности", — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Предстоящие этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).

Старых и Халили вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира