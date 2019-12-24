Двукратный чемпион ОИ — о Малышко: с Кубка России на чемпионат мира не берут

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предположил, что олимпийскому чемпиону Дмитрию Малышко нужно принять участие в соревнованиях «Ижевская винтовка». Вчера, 23 декабря, стало известно, что Дмитрий не попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.

«Конечно, надо! Почему нет? Он же не бросил заниматься спортом. Тогда надо выступать. Да, это неприятно – улететь с Кубка мира на всероссийские соревнования. Понятно, что эмоционально это очень тяжело. Тем более у Малышко это уже было. Ему тяжело это принять, но он взрослый человек. Прошёл огонь, воду и медные трубы. Надо собираться с мужеством и выступать дальше, если чувствует в себе силы.



Есть ли у него шансы попасть на чемпионат мира? Сомневаюсь. У него не будет возможности себя показать в этом году. Его ведь даже на Кубок IBU не взяли, а с Кубка России обычно на чемпионат мира не берут. Так что вряд ли у него в этом году что-то получится. Надо готовиться к следующему сезону, раз всё так получилось», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Васильев также ответил на вопрос, не приблизит ли исключение из состава к завершению карьеры Малышко.

«Надо только у него самого спрашивать. Я пока с ним не виделся и не говорил. Это надо решать в спокойном состоянии, потому что спортсмены часто на эмоциях начинают высказываться, а эмоции – это плохой советчик в данной ситуации. Пусть пройдёт какое-то время, он взвесит все за и против и примет решение. Сейчас рано что-то говорить по этому поводу», — сказал Васильев.