Хованцев рассказал, когда Малышко сможет вернуться в состав сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал условие, при котором Дмитрий Малышко может вернуться в состав национальной команды.

«Решением правления СБР Малышко не включён в состав на Кубок мира. Ему предложено выступать на «Ижевской винтовке», отобраться на Кубок IBU и дальше на Кубок мира. Осталось теперь узнать, хочет ли этого сам Малышко. Несколько дней назад он признался: «Если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Однако теперь ситуация для него резко изменилась. Удачное выступление на «Ижевской винтовке», которая пройдёт с 26 по 29 декабря, — единственная возможность вернуться на Кубок IBU. Про Кубок мира пока речь не идёт», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Предстоящие этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).