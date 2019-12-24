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Брынзак: у женской сборной Украины состав такой: одни — «уже», другие — «ещё»

Брынзак: у женской сборной Украины состав такой: одни — «уже», другие — «ещё»
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак после трёх этапов Кубка мира прокомментировал ротацию в составе женской национальной команды, а также рассказал о задаче, которая будет стоять перед коллективом в Кубке наций.

«Думаю, относительно борьбы в Кубке наций будем ставить задачу по ходу сезона. Главное — сохранить потенциал команды, чтобы она могла бороться на каждом этапе Кубка мира. Пока же конкретно ставить задачи мы не можем, потому что у нас сейчас состав такой: одни — «уже», а другие — «ещё». Мы смотрим, на сколько хватит запала у старших девочек, и когда подтянутся молодые, исходя из этого и будем рассчитывать наши перспективы.

У нас нет жёсткого зацикливания на отборе. Фактически, у нас есть десять человек, из которых мы можем выбирать спортсменок на Кубок мира. Но будем давать шансы. Если мы знаем, что, к примеру, девчонки пропускают Поклюку, то там дадим выступить Журавок, Абрамовой… Но пока Оля стреляет, стоя по минуте, ей будет сложно на Кубке мира, надо подтягивать этот компонент, стрелять в своём ритме, но быстро. А на немецких этапах будем обходиться тем составом, который есть. Может быть, в той же Поклюке посмотрим Кривонос. А вот у Кати Бех пока будет свой главный старт — юниорский чемпионат мира. С другой стороны, после Оберхофа вообще ничего планировать наверняка нельзя. Там такая погода, что риск заболеть и вынудить искать экстренную замену довольно высок», — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua.

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